Добрые новости
02 марта,
2021
1
фото
Новости

Банк «Открытие» увеличил максимальную сумму ипотечного кредита

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Банк «Открытие» более чем в полтора раза увеличил максимальный размер ипотечного кредита. Теперь жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей могут взять в ипотеку до 50 млн рублей. В других регионах страны максимальная сумма кредита составляет 20 млн рублей.

Банк «Открытие» увеличил максимальную сумму ипотечного кредита

Новые условия действуют для большинства базовых программ: «Квартира», «Новостройка» и «Рефинансирование».

Наши условия ипотечного кредитования на сегодняшний день одни из самых интересных на рынке. Мы рады предложить нашим клиентам еще больше возможностей для воплощения своей мечты об идеальном доме, — отметила Нина Крючкова, заместитель директора департамента кредитного бизнеса банка «Открытие».

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.