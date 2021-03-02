Банк «Открытие» увеличил максимальную сумму ипотечного кредита

Наши условия ипотечного кредитования на сегодняшний день одни из самых интересных на рынке. Мы рады предложить нашим клиентам еще больше возможностей для воплощения своей мечты об идеальном доме, — отметила Нина Крючкова, заместитель директора департамента кредитного бизнеса банка «Открытие».