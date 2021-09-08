Банк «Открытие» упростил валютные платежи для корпоративных клиентов

Теперь при валютных платежах реквизиты счета контрагента и иностранного банка — получателя средств — проверяются автоматически с помощью стандарта IBAN (международный номер банковского счета). Это снижает количество ошибок при формировании платежных поручений и исключает возвраты валютных платежей от банков – контрагентов. Кроме того, корпоративным клиентам банка «Открытие» доступен справочник уникальных номеров контрактов. Это позволяет проверить правильность уникальных номеров, стоящих на учете внешнеторговых контрактов и кредитных договоров, чтобы корректно оформить платеж.

Банк также запустил сервис, который автоматически заполняет документы валютного контроля при их создании в ДБО, что значительно экономит время клиентов. Появилась возможность выгрузки онлайн-отчетов по платежам и справкам о подтверждающих документах в рамках УНК.