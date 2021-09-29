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Банк «Открытие» упростил расчеты с контрагентами в интернет-банке для предпринимателей

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Теперь рассчитываться с контрагентами предприниматели могут через платежные требования. Оплата производится нажатием кнопки «Акцептовать» без создания платежных поручений и заполнения реквизитов. Банк сам сообщит о поступлении платежного требования по СМС, а увидеть его можно в ленте операций интернет-банка.

В разделе «Зарплатный проект» доступны новые опции для удобства создания ведомостей: ФИО персонального менеджера теперь указаны на экране, также появились онлайн-обновления справочника, в том числе исключение из списка уволившихся сотрудников и выгрузка списка сотрудников по датам открытия им карточных счетов.

В разделе «Контрагенты» можно использовать в расчетах справочник контрагентов – простой и удобный сервис. Добавлять контрагентов в справочник теперь можно тремя способами: автоматически – при отправке платежа или поступлении оплаты, загружать из 1С или вручную. Банк проверит их на благонадежность и в случае судебных дел или неоплаченных налогов предупредит о них при совершении платежа. Сервис «Светофор» подключен автоматически.

Кроме того, предприниматели могут получить финансовую аналитику доходов и расходов за 2 года. В разделе «Мои счета» бесплатно можно посмотреть, кому перечисляется больше денег и как меняется динамика трат и поступлений на графиках и в цифрах.

Подробности обновлений «Бизнес-портала» для малого и среднего бизнеса можно узнать в дайджесте.

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