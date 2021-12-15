Банк «Открытие» упростил отправку массовых платежей для крупных корпоративных клиентов

В интернет-банке «Открытия» для бизнеса реализован новый сервис «Реестр платежей», который позволяет клиентам сформировать и отправить из банка сразу до 10 000 платежей.

При проведении платежей бухгалтерам часто приходится формировать отдельные реестры для каждого их типа – это неудобно, так как требует сортировки вручную больших массивов платежей. Клиенты «Открытия» теперь могут отправлять все виды платежей в одном реестре – в пользу физических и юридических лиц, резидентов и нерезидентов, в бюджет и внебюджетные фонды – что существенно упрощает процесс и делает его быстрее. Сервис будет особенно полезен корпоративным клиентам, проводящим ежедневно более 1000 платежей в пользу различных контрагентов, когда под каждый нужно формировать отдельное платежное поручение.