Банк «Открытие»: удаленный формат работы останется после пандемии

Пандемия стала серьезным стимулом для цифровизации и развития удаленных сервисов в экономике. Многие компании переориентировали свои бизнес-процессы на цифровые технологии, ввели на постоянной основе «удаленный» формат работы и сфокусировались на онлайн-сервисах и автоматизации, а ряд отраслей даже в условиях пандемии показал активный рост. Об этом в ходе дискуссии «Технологическое преодоление вызовов и барьеров в условиях мирового экономического шока» на Красноярском экономическом форуме – 2021 рассказал Андрей Карасев, старший вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса банка «Открытие».

По словам Андрея Карасева, российские компании и государственный сектор смогли оперативно и эффективно перейти на удаленную работу весной 2020 года. В результате после ослабления локдауна многие руководители компаний приняли решение о сохранении части сотрудников на «удаленке» вне зависимости от пандемии. В частности, в банке «Открытие» было принято решение о внедрении технологии гибких рабочих мест и удаленной работе на постоянной основе. Подобные решения позволяют существенно экономить на текущих расходах, аренде и содержании помещений.





Директор департамента корпоративного бизнеса банка «Открытие» отметил, что благодаря локдауну стандартом стало использование для онлайн-совещаний таких интернет платформ, как Zoom, Cisco meetings, Google meet, которые заменили необходимость личных очных встреч с клиентами, коллегами, руководством и позволили значительно повысить эффективность использования рабочего времени участников. При этом показатели и стоимость компаний-провайдеров данных услуг выросли в десятки раз.