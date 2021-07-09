Опрос: треть сибиряков положительно относится к браку по расчету, 41% — к брачным контрактам

Жители регионов СФО вполне толерантно относятся к бракам по расчету и брачным контрактам. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и РГС Банком накануне Дня семьи, любви и верности, который отмечался в России 8 июля.

41% опрошенных заявили о положительном отношении к брачному контракту. Поскольку он позволяет будущим мужу и жене ответственно относиться к своим финансовым обязательствам. 48% относятся к брачным контрактам нейтрально, считая, что каждая семья имеет право сама решать, оформлять взаимные обязательства таким образом или нет. И только 10% опрошенных считают, что это не нужно, если есть настоящая любовь.

При этом брачный контракт есть только у 9% респондентов. У 36% опрошенных жителей его нет, поскольку его не с кем заключать — они не состоят в официальном браке. 56% заявили, что их семьям брачный контракт не нужен, так как «они любят друг друга». Это один из самых высоких показателей по стране. Например, царством романтики оказался Дальний Восток, где такой ответ дали 68% респондентов, тогда как на Урале лишь 37%.

32% сибиряков положительно относятся к браку по расчету, если это добровольное решение пары. 30% респондентов уверены, что в брак можно вступать только по любви, причем эта доля примерно одинакова по всей территории страны. А 38% заявили о нейтральном отношении к бракам по расчету.