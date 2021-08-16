Банк «Открытие» стал в полтора раза чаще выдавать кредитные карты

Банк «Открытие» по итогам первого полугодия 2021 года увеличил выдачу кредитных карт розничным клиентам на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольший прирост — более 100% — был зафиксирован в сегменте предодобренных карт, оформленных в онлайн-каналах банка. В том числе виртуальные карты. Также более чем вдвое выросла выдача кредитных карт в дополнение к зарплатным картам. Это стало возможным благодаря новому процессу оформления кредитной карты, который занимает всего 3 минуты. Средний размер одобренного кредитного лимита при этом вырос на треть и достиг 87 тысяч рублей, превысив допандемийный уровень.

«Кредитная карта остается для клиентов привлекательным финансовым инструментом, который позволяет не только удобно и безопасно оплачивать ежедневные покупки, но и получать кешбэк или экономить на процентах, используя льготный период. Мы рады видеть, что благодаря кешбэку 2% за все, льготному периоду до 120 дней и возможности бесплатно снимать наличные где угодно всё больше людей выбирают кредитные карты банка «Открытие», — отмечает Федор Портных, старший бизнес-лидер по кредитным картам банка «Открытие».

На сегодняшний день линейка кредитных карт банка «Открытие» представлена картой «Opencard» с кешбэком, картой «120 дней» с длинным льготным периодом, а также премиальной картой «Всё что надо», которая объединила в себе все возможности, которые важны пользователям кредитных карт. Со всеми преимуществами кредитных карт банка «Открытие» можно познакомиться на сайте банка.