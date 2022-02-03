Банк «Открытие» стал победителем международного рейтинга впечатлений клиентов

Банк Открытие возглавил рейтинг Сustomer Experience Culture Index 2021 консалтинговой компании SENTEO среди московских банков.

Тайные покупатели оценивали банковские отделения 36 крупнейших банков в Москве с августа по октябрь 2021 года. Также оценивалось качество обслуживания клиентов в банках в столицах Белоруссии и Украины.

По итогам этого «полевого» исследования был определен Customer Experience Culture Index (Индекс культуры впечатлений клиентов) и составлены рейтинги московских, киевских и минских банков по качеству работы с клиентами. Банк «Открытие» стал лидером рейтинга в Москве.