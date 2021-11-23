Банк «Открытие» стал лауреатом премии «Investment Leaders Award 2021»

Лучшей ESG-инвестицией года признан проект финансирования КПО «Восток» — крупнейшего в Европе комплекса по обезвреживанию, обработке и размещению твердых коммунальных отходов мощностью 1,2 миллиона тонн. Подмосковный комплекс запущен на проектную мощность в январе 2021 года и рассчитан на эксплуатацию в течение минимум 25 лет. Он позволяет не только снизить площади захоронения, но и нейтрализует самые агрессивные органические отходы. Банк «Открытие» стал финансовым партнером оператора этого комплекса — группы компаний «ЭкоЛайн», предоставив ей проектное финансирование на 7 миллиардов рублей.

Открытие Private Banking — подразделение банка «Открытие» по работе с состоятельными клиентами — признано лучшим прайвет-банком года. Количество клиентов Открытие Private Banking превысило 5,5 тысяч, объем средств под управлением составляет 0,5 триллиона рублей. Банк предлагает состоятельным клиентам широкий набор банковских и инвестиционных продуктов, инвестиционные и налоговые консультации, а также специальную программу нефинансовых услуг Lifestyle.

Лучшей программой инвестиционного кредитования экспертное жюри премии назвало кредитный продукт «Бесперебойное кредитование застройщиков», внедренный в банке «Открытие» в 2021 году. Это унифицированное продуктовое предложение для застройщиков жилья. Продукт обеспечивает финансирование всех стадий девелоперского цикла: мезонинное кредитование — на стадии приобретения участка, бридж-кредиты — на стадии предпроектных работ, проектное финансирование — на стадии строительства, кредит на развитие — при 30% готовности объекта. Это позволяет застройщикам обеспечивать непрерывный цикл реализации проектов. Банк «Открытие» занимает 4 место по объемам кредитования застройщиков в России, его доля на рынке финансирования жилищного строительства превышает 5%. В 38 регионах России с участием банка строится 369 жилых домов общей площадью более 3,5 миллиона квадратных метров.