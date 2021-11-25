Банк «Открытие» стал лауреатом премии Frank Mortgage Award 2021

«Мы рады такой высокой профессиональной оценке нашего предложения для ипотечных заемщиков на вторичном рынке жилья. Банк «Открытие» стремится предоставлять своим клиентам не только наиболее выгодные ценовые условия, но и самые современные сервисы. Мы продолжаем совершенствоваться, чтобы сделать ипотеку ещё более доступной и удобной разным категориям заемщиков и соответствовать запросам наших клиентов», — рассказывает вице-президент банка «Открытие» Нина Крючкова.