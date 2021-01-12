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12 января,
2021
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Новости

Банк «Открытие» создал дочернюю компанию

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Банк «Открытие» объявил о создании дочерней компании «Открытие Капитал». Ее главная цель – предоставление мезонинного финансирования корпоративным клиентам банка (индивидуальное решение по финансированию компаний в ситуациях, когда стандартные продукты неприменимы — прим.ред) и реализация инвестиционных проектов совместно с лидирующими и перспективными российскими компаниями. 


Генеральным директором дочерней компании назначен вице-президент банка «Открытие» Тимур Хамраев.

Банк «Открытие» создал дочернюю компанию

«Открытие Капитал» предлагает дополнительный источник финансирования для развития бизнеса, сделок M&A и инвестиционных проектов, средних и крупных сделок LBO/MBO.


Дочерняя компания банка «Открытие» станет одним из лидеров на российском рынке структурированного и мезонинного финансирования для корпоративных клиентов, будет оказывать им услуги по улучшению корпоративного управления и привлекать внешних инвесторов, в том числе через Открытие Private Banking.



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