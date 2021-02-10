Банк «Открытие» снизил ставки по льготной ипотеке

Банк «Открытие» снизил ставки по трем льготным программам ипотечного кредитования. Минимальная ставка по «Госпрограмме 2020» снижена до 5,85%, по «Семейной ипотеке» — до 4,65%, по рефинансированию военной ипотеки — до 7,3% годовых.

«Госпрограмма 2020» — одна из самых популярных ипотечных программ, предусматривающая покупку жилья в новостройке у застройщика. Максимальная сумма кредита составляет 12 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, а также 6 млн руб. для остальных регионов России. Срок кредитования — до 30 лет, размер первоначального взноса — от 15%. Ставка 5,85% действует при приобретении квартиры у ключевых партнеров банка. По кредитам с первоначальным взносом менее 20% применяется надбавка 0,5%.





Подать заявку на «Семейную ипотеку» могут семьи, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родится второй или последующий ребенок. Взять кредит по ставке 4,65% можно на покупку квартиры в новостройке непосредственно у застройщика (за исключением сельских поселений Дальневосточного федерального округа, где программа предусматривает также покупку жилья на вторичном рынке). Жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей могут взять кредит на сумму до 12 млн руб. В других регионах страны максимальная сумма кредита составляет 6 млн рублей. Срок кредитования — до 30 лет, размер первоначального взноса — от 20% с учетом материнского капитала.





Программа «Военная ипотека» позволяет военнослужащим-участникам накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения (НИС) взять кредит на приобретение жилья на первичном и вторичном рынках на льготных условиях. Теперь клиенты банка «Открытие» могут рефинансировать ранее взятую военную ипотеку по сниженной ставке 7,3%.