Банк «Открытие» снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию до 6,9%

Банк «Открытие» обновил программу потребительского кредитования: ставка по кредитам наличными и рефинансированию снижена до 6,9%. Новые условия действуют в течение первого года по кредитам с программой страхования. Срок кредитования – от 2 до 5 лет, сумма – от 50 000 до 5 000 000 рублей, без залога или поручительства. Это уникальное ценовое предложение среди российских банков.

В банке отмечают, что учитывают в кредитном решении дополнительные источники дохода. Таким источником может стать, например, дополнительное место работы (в том числе фриланс), сдача недвижимости в аренду, дивиденды от ценных бумаг, алименты и т.п. При этом документально подтверждать такой доход не нужно. Кредит можно оформить за один визит в отделение банка.





Кредит предоставляется на любые цели (ремонт, отдых, покупка автомобиля, обучение), в том числе для рефинансирования ранее оформленных кредитов -как в «Открытии», так и в других банках. Причем для оформления рефинансирования не нужно предоставлять документы из другого банка. Кредит можно погашать досрочно без комиссий. Дополнительно всем заемщикам «Открытие» дарит дебетовую карту Opencard, которая позволяет получать кэшбэк за покупки до 11%.





«Наше предложение по кредиту наличными – одно из самых выгодных на рынке, — говорит директор департамента кредитного бизнеса банка «Открытие» Михаил Чамров. – Как правило, основную часть потребительского кредита заемщики выплачивают в течение первых 12 месяцев, именно поэтому мы сделали программу, позволяющую максимально комфортно обслуживать свой долг».





Подать заявку на кредит можно как в офисе, так и на сайте банка. Решение по кредиту клиент получает в течение трех минут онлайн. Дату платежа заемщик может выбирать самостоятельно, гасить кредит удобно в интернет-банке и мобильном приложении в режиме без комиссий.









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