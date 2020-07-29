Банк «Открытие» снизил ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса в рамках программы субсидирования Минэкономразвития. Теперь предприниматели могут получить кредит по ставке от 4,9 % годовых. Максимальная ставка кредитования по программе в банке не превышает 7 % годовых.

Кредит по льготной ставке предоставляется на срок до 10 лет на инвестиционные цели и до 3 лет на цели пополнения оборотных средств. Возможно предоставление кредита на рефинансирование действующих кредитов клиента.





«Программа 1764» предусматривает выдачу кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства по ставке не более 8,5 % годовых в 2019-2024 годах с последующим предоставлением субсидий кредитным организациям из федерального бюджета.





Воспользоваться предложением могут предприятия различных отраслей: строительство, сельское хозяйство, обрабатывающее производство, транспорт, информация и связь, туристическая деятельность, здравоохранение, образование и другие.





Заявку на кредит можно подать дистанционно на сайте, а также в любом отделении банка. Подробную консультацию можно получить по телефону: 8-800-444-44-55.





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