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19 августа,
2020
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Банк «Открытие» снизил ставки по ипотеке

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Банк «Открытие» улучшил условия по ипотечным кредитам. Теперь клиенты могут получить ипотеку на строящееся жилье по ставке от 7,5 %, на вторичное от 7,6 % и на рефинансирование от 7,8 % годовых. Кроме того, по программам государственного субсидирования процентной ставки отменена надбавка к процентной ставке при первоначальном взносе менее 20 %.

Банк «Открытие» снизил ставки по ипотеке

Банк предлагает различные программы ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынках недвижимости — займы с минимальным первоначальным взносом от 10 % стоимости жилья, а также кредит под залог находящейся в собственности квартиры. Срок ипотечного кредита в банке «Открытие» составляет от 3 до 30 лет. Клиенты банка могут использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса и погашения ипотечного кредита на покупку готового или строящегося жилья.


По итогам первого полугодия 2020 года, согласно данным Frank RG, «Открытие» занял место в ТОП-5 банков по объему выдачи ипотеки. Ипотечный портфель банка за восемь месяцев этого года увеличился более чем в 1,2 раза и на 1 августа 2020 года составил 194,7 млрд рублей.


Подробнее о программах ипотечного кредитования можно узнать на сайте банка.

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