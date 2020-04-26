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26 апреля,
2020
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Банк «Открытие» снизил ставки по ипотеке

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Взять кредит на приобретение квартиры в «Открытии» можно по ставке от 8,8 % годовых. Предложение действует в рамках программы «Новостройка» на покупку строящегося жилья при условии оформления заявки через онлайн-сервисы банка. В зависимости от размера кредита, первоначального взноса и канала подачи заявки ставка может быть увеличена до 9,9 %.


По кредитам на покупку готового жилья (программа «Квартира») ставка составляет от 9,1 % до 10,2 %. Рефинансировать ранее оформленную ипотеку можно по ставке от 9,1 %. Банк также улучшил условия кредитования военнослужащих. Ставка по программам «Военная ипотека» и «Рефинансирование военной ипотеки» была снижена до 8,5 %.


«Новые условия ипотечного кредитования позволят сделать приобретение жилья более доступным для наших клиентов, – отметила Нина Крючкова, заместитель директора департамента кредитного бизнеса банка «Открытие». — А тем, кто сейчас находится на самоизоляции, мы предлагаем подать заявку онлайн. Теперь купить квартиру с помощью «Открытия» можно, не выходя из дома, без риска для своего здоровья, не только через интернет-сайт банка, но и у наших партнеров – застройщиков и агентств недвижимости».


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