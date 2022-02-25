Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Банк «Открытие»: Санкции не окажут существенного влияния на работу
Новости

Банк «Открытие»: Санкции не окажут существенного влияния на работу

ТВ2 ТВ2

Санкции не окажут существенного влияния на работу банка «Открытия», обслуживание клиентов продолжится в обычном режиме, говорится в сообщении компании.

«Мы были готовы к такому развитию событий. У нас есть большой запас капитала, ликвидности, наличных, в том числе в иностранной валюте. Банк располагает всеми необходимыми технологическими возможностями для бесперебойной работы. Введенные ограничительные меры не затронут счета и вклады клиентов физических и юридических лиц, номинированные как в российских рублях, так и в иностранной валюте, включая евро и доллары США. Мы подтверждаем, что выполняем обязательства перед всеми клиентами», — подчеркивается в сообщении.

В банке отмечается, что санкции никак не влияют на проведение операций на территории России. 

«Все карты банка «Открытие», в том числе международных платежных систем Visa и Mastercard, продолжают работать для оплаты товаров и услуг, снятия наличных на всей территории России. Введенные ограничения коснутся использования карт банка за границей. Клиентам, которые сейчас находятся за рубежом, рекомендуем снять наличные средства с карты «Открытия» или расплачиваться картой другого банка», — уточняют в банке.

Информация о всех продуктах и сервисах доступна на сайте банка, а также в каналах дистанционного обслуживания.

Банк «Открытие» попал под санкции Минфина США. Новый список санкций был объявлен накануне. Поводом для их введения стала «специальная военная операция», которую Владимир Путин объявил 24 февраля.

Поддержи ТВ2!

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.