Банк «Открытие»: Санкции не окажут существенного влияния на работу

«Мы были готовы к такому развитию событий. У нас есть большой запас капитала, ликвидности, наличных, в том числе в иностранной валюте. Банк располагает всеми необходимыми технологическими возможностями для бесперебойной работы. Введенные ограничительные меры не затронут счета и вклады клиентов физических и юридических лиц, номинированные как в российских рублях, так и в иностранной валюте, включая евро и доллары США. Мы подтверждаем, что выполняем обязательства перед всеми клиентами», — подчеркивается в сообщении.

Санкции не окажут существенного влияния на работу банка «Открытия», обслуживание клиентов продолжится в обычном режиме, говорится в сообщении компании.

В банке отмечается, что санкции никак не влияют на проведение операций на территории России.

«Все карты банка «Открытие», в том числе международных платежных систем Visa и Mastercard, продолжают работать для оплаты товаров и услуг, снятия наличных на всей территории России. Введенные ограничения коснутся использования карт банка за границей. Клиентам, которые сейчас находятся за рубежом, рекомендуем снять наличные средства с карты «Открытия» или расплачиваться картой другого банка», — уточняют в банке.

Информация о всех продуктах и сервисах доступна на сайте банка, а также в каналах дистанционного обслуживания.