Банк «Открытие»: россияне готовы к цифровой трансформации банков

Абсолютное большинство россиян полагают, что через 10 лет для части банковских операций будет использоваться цифровая валюта, смартфоны, часы и биометрия заменят банковские карты, а банки превратятся в универсальные экосистемы с набором финансовых и нефинансовых услуг. Готовность клиентов к переменам позволит банкам вести дальнейшую цифровую трансформацию. Об этом в ходе экспертной дискуссии «Цифровая Экономика. Новые сроки – новые задачи» на Красноярском экономическом форуме – 2021 рассказал член правления, глава ИТ-блока банка «Открытие» Сергей Русанов.

По словам Сергея Русанова, пандемия заставила банки гораздо более агрессивно выходить в удаленные каналы, перестраивать внутренние и внешние бизнес-процессы под бесконтактное взаимодействие. Такая трансформация в банках встретила одобрение клиентов, которые стали существенно больше пользоваться продуктами дистанционного банковского обслуживания. Качество сервиса при этом существенно улучшилось.





По мнению главы ИТ-блока, если банк планирует показывать результаты, близкие к конкурентам из топ-5, ему необходимо менять подходы к ИТ-производству продуктов и сервисов, чтобы удовлетворять потребности клиентов в скорости и качестве изменений. И, безусловно банкам с его наследными ИТ-ландшафтами это делать на порядки сложнее, чем финтех-компаниям, развивающимся «с нуля».