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14 января,
2021
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Банк «Открытие» разыгрывает IPhone 12 Pro среди предпринимателей

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Банк «Открытие» разыграет среди новых и текущих клиентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — iPhone 12 Pro 256 GB. Кто станет обладателем нового гаджета будет известно 2 февраля 2021 года. 


Чтобы получить новый iPhone 12 Pro клиенту банка надо оформить заявку и заключить договор на открытие счёта в банке «Открытие» до конца этого месяца.


Подробнее об акции и расчетно-кассовом обслуживании в банке «Открытие» можно узнать на сайте банка и портале Open Academy.



Новости компаний.

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