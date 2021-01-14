Банк «Открытие» разыгрывает IPhone 12 Pro среди предпринимателей

Банк «Открытие» разыграет среди новых и текущих клиентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — iPhone 12 Pro 256 GB. Кто станет обладателем нового гаджета будет известно 2 февраля 2021 года.





Чтобы получить новый iPhone 12 Pro клиенту банка надо оформить заявку и заключить договор на открытие счёта в банке «Открытие» до конца этого месяца.





Подробнее об акции и расчетно-кассовом обслуживании в банке «Открытие» можно узнать на сайте банка и портале Open Academy.









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