Банк «Открытие» расширил функционал интернет-банка для малого и среднего бизнеса

В интернет-банке «Бизнес-портал» для предпринимателей добавлены новые сервисы, которые расширяют возможности ведения бизнеса онлайн.

Банк «Открытие» добавил сервис электронных доверенностей на внесение наличных на расчетный счет. В нем можно создавать, отзывать, скачивать доверенности, которые автоматически формируются и сохраняются в интернет-банке. После онлайн-оформления доверенности руководителем сотрудник сможет внести деньги напрямую в кассу по паспорту, без визита в отделение. Полномочия по доверенности будут проверены автоматически.

Теперь в «Бизнес-портале» можно поменять назначение платежа при пополнении счета в рамках услуги самоинкассации в банкоматах и АДМ «Открытия», а также в банкоматах партнеров. После внесения наличных клиентам в интернет-банке доступен выбор цели внесения средств – в ленте операций по счету.

В разделе «Бизнес-карты» теперь можно самостоятельно, без визита в офис, заявлений и звонков, заблокировать карту. Временная блокировка устанавливается на период отъезда, при утере и в других случаях. Сделать это может любой сотрудник компании с доступом в «Бизнес-портал». Таким же образом карта разблокируется, но такое право есть только у руководителя компании.

Кроме того, в «Бизнес-портале» появились черновики писем. После создания письма можно сохранить черновик и отправить его в любое удобное время. Готовить такое письмо может любой сотрудник компании, а отправить в адрес банка – только пользователь с правом подписи.

Подробности обновлений «Бизнес-портала» для малого и среднего бизнеса можно узнать в дайджесте.