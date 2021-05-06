Банк «Открытие» продолжает повышать ставки по сберегательным продуктам

Банк «Открытие» увеличил процентные ставки по всей линейке вкладов для розничных клиентов. Рост составил 0,1-0,5 процента. Таким образом, максимальная ставка, которой теперь могут воспользоваться клиенты банка, – 5,1% годовых по вкладу «Весенний» (при выплате процентов в конце срока). Заметно увеличились ставки и по коротким вкладам – 3 и 6 месяцев – до 3,8% и 4,5% годовых соответственно (при получении процентов в конце срока).

Для клиентов, которые не желают фиксировать ставку по сбережениям на длительный срок, «Открытие» предлагает накопительный счет «Моя копилка». С 1 мая процентная ставка по нему увеличилась до 4,5% годовых (для премиальных клиентов банка — 4,7%).





Все вклады и накопительные счета, за исключением вклада «Основной доход», можно открыть как в офисе, так и в удаленных каналах банка. Более подробно ознакомиться с условиями по вкладам и накопительным счетам можно в разделе «Тарифы и документы» на сайте банка.





Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA-») и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.





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