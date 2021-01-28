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28 января,
2021
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Банк «Открытие» продлевает срок действия сезонного вклада «Зимний» по ставке 4,75%

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Открыть вклад с повышенной процентной ставкой можно будет до 6 февраля 2021 года включительно. Срок вклада – 6 либо 12 месяцев, ставка – 4,75% годовых.

Банк «Открытие» продлевает срок действия сезонного вклада «Зимний» по ставке 4,75%

Сумма депозита может составлять от 50 000 до 15 млн рублей. Открыть вклад можно в любом отделении банка на территории всей страны или дистанционно — в интернет-банке и мобильном приложении «Открытия».


Важным преимуществом вклада «Зимний» является гибкая схема выплаты процентов. Вкладчик имеет возможность самостоятельно выбрать, когда получить доход от своих сбережений: в начале срока (в таком случае ставка составит 4,64%), в конце (с максимальной ставкой) или ежемесячно (по ставке 4,7%).

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