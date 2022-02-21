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Банк «Открытие» присоединился к Цифровой платформе МСП

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7 февраля начала работать Цифровая платформа МСП, разработанная Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития России. Ее цель — предоставить доступ компаниям малого и среднего бизнеса ко всем необходимым сервисам по принципу одного окна. Банк «Открытие» присоединился к проекту одним из первых.

Цифровая платформа МСП – это экосистема цифровых сервисов поддержки для малого и среднего бизнеса. Платформа запущена на домене МСП.РФ в рамках национального проекта по поддержке предпринимательства.

Одним из ключевых принципов создания Цифровой платформы МСП стало вовлечение предпринимателей в разработку сервисов на всех этапах процесса — от определения перечня до их разработки и тестирования. В момент запуска цифровой платформы для предпринимателей доступны одиннадцать сервисов. Среди них – получение кредита до десяти миллионов рублей с возможностью подать заявки одновременно в несколько банков, в том числе в банке «Открытие». Для быстрого оформления заявки часть данных заполняется автоматически.

Ответ с предодобренными предложениями от банков приходит в личный кабинет. Заемщик может выбрать оптимальный вариант из предложенных. При этом ставка по кредиту останется неизменной на момент физического оформления. Такой сервис для малого и среднего бизнеса запущен на рынке впервые. Пул банков-партнеров Цифровой платформы МСП будет расширяться, обеспечивая доступ предпринимателей к финансированию.

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