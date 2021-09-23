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Банк «Открытие» предоставил первый кредит по новой программе поддержки бизнеса

ТВ2 ТВ2

Первый кредит по «зонтичному» механизму поручительства Корпорации МСП банк «Открытие» предоставил компании «Кайрос», работающей в Сибири. 180 миллионов рублей будут направлены на модернизацию производственных фондов предприятия — приобретение спецтехники, автотранспорта и оборудования.

У компании «Кайрос» есть три основных направления работы — производство горных работ, лесозаготовка и перевозка грузов. Компания работает на севере Красноярского края и в Иркутской области. Банк «Открытие» является одним из ее ключевых финансовых партнеров и единственным банком–кредитором.

Новый механизм предоставления поручительств для малого и среднего бизнеса разработан правительством России совместно с Корпорацией МСП и Минэкономразвития. О старте программы было объявлено 14 сентября. Банки-партнеры самостоятельно формируют свои портфели кредитов малого и среднего бизнеса, обеспеченные поручительством Корпорации МСП. Программа упрощает процесс получения кредитов для предпринимателей и делает его быстрее.

Поручительства Корпорации МСП обеспечивают до половины суммы кредита, а для клиентов, работающих в приоритетных отраслях экономики, – до 85%. Заемщик может получить поддержку как по микрокредиту до 10 миллионов рублей, так и привлечь крупный кредит – до миллиарда рублей. Главная цель нового механизма — увеличение доступности финансовой поддержки для широкого круга предпринимателей.

В рамках программы банк «Открытие» предоставляет кредиты по ставке от 8,5% годовых. При этом для заемщиков банка поручительство Корпорации МСП бесплатное.

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