Банк «Открытие» предоставил МонолитХолдингу банковские гарантии для строительства в Сколково

«Предоставление банковских гарантий стало продолжением нашего успешного сотрудничества с Группой компаний «МонолитХолдинг», — отмечает заместитель управляющего банком «Открытие» в Красноярском крае Василий Васьков. — Общий объем финансирования, привлеченного Группой в «Открытии» для строительных проектов по всей России, составляет 17 миллиардов рублей. ГК МонолитХолдинг входит в число самых крупных и надежных застройщиков региона, и мы благодарны ей за доверие».