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Банк «Открытие» предоставил МонолитХолдингу банковские гарантии для строительства в Сколково

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Банк «Открытие» предоставил группе компаний МонолитХолдинг две банковские гарантии в размере 2,1 миллиарда рублей для строительства в Сколково многофункционального комплекса «Творческий квартал».

Группа должна построить два коммерческих здания в многофункциональном комплексе «Творческий квартал» на территории инновационного центра «Сколково». Помещения могут быть адаптированы под требования конечных пользователей пространств. Квартал расположен в центральной части «Сколково» и окружен Центральным парком площадью 12,5 га. Рядом находятся учебные заведения, жилые апартаменты, спортивный центр, международный медицинский центр, транспортный хаб, соединяющий инновационный центр с Москвой.

«Предоставление банковских гарантий стало продолжением нашего успешного сотрудничества с Группой компаний «МонолитХолдинг», — отмечает заместитель управляющего банком «Открытие» в Красноярском крае Василий Васьков. — Общий объем финансирования, привлеченного Группой в «Открытии» для строительных проектов по всей России, составляет 17 миллиардов рублей. ГК МонолитХолдинг входит в число самых крупных и надежных застройщиков региона, и мы благодарны ей за доверие».

Банк «Открытие» предоставляет различные виды гарантий, принятых в международной и российской банковской практике, в том числе, тендерные гарантии, гарантии в пользу налоговых и таможенных органов, гарантии, предусмотренные экспортно-импортными контрактами и контрактами внутреннего рынка.

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