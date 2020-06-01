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01 июня,
2020
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Новости

Банк «Открытие» предложил виртуальную Opencard

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Банк «Открытие» предложил действующим клиентам новый формат своего карточного флагмана Opencard – виртуальную карту. Теперь оформить Opencard можно без посещения отделения – карта оформляется и обслуживается онлайн. Безвизитная технология выпуска карты особенно актуальна для клиентов, находящихся на самоизоляции.

Банк «Открытие» предложил виртуальную Opencard

Виртуальная Opencard – это расчетная банковская карта без физического носителя (пластика), с отдельным банковским счетом и специальным дизайном. Карта может быть как рублевой, так и валютной – открыть счет можно в национальной валюте, долларах США или евро.


Виртуальной картой можно пользоваться точно так же, как и обычным пластиком: хранить на ней деньги, совершать переводы на другие карты и счета, оплачивать покупки  в интернете или в обычных магазинах с помощью смарт-устройств, поддерживающих технологии бесконтактной оплаты – Apple pay, Google Pay, Mir Pay и др. Реквизиты карты будут доступны клиенту в безопасном режиме отображения в интернет-банке.


Комиссия за выпуск виртуальной карты также снижена по сравнению с пластиковой картой – всего за 99 рублей. Клиенты смогут, не выходя из дома, получить полноценный платежный инструмент с кэшбэком до 11 %, бесплатными снятиями в любых банкоматах, бесплатными переводами* и без ежемесячной комиссии за обслуживание.


Оформить виртуальную карту можно в несколько кликов в интернет-банке «Открытие Online».


В ближайшее время карта будет также доступна и в мобильном приложении «Открытия» для пользователей iOS, в июле – для пользователей Android.


* до 20 000 руб. в месяц; свыше 20 0000 руб. – комиссия 1,5 % от суммы операции, мин. 50 руб.


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