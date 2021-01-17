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17 января,
2021
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Новости

Банк «Открытие» предложил онлайн-сервис регистрации недвижимости для предпринимателей

ТВ2
ТВ2
57 минут назад

Банк «Открытие» предложил клиентам малого и среднего бизнеса, получившим кредит в банке под залог недвижимости, услугу онлайн-регистрации недвижимости в Росреестре.

Банк «Открытие» предложил онлайн-сервис регистрации недвижимости для предпринимателей

При оформлении займа под залог недвижимости одновременно с кредитным договором банк может оформить договор ипотеки с обязательной регистрацией в Росреестре в соответствии с законодательством РФ. Теперь это можно сделать без личного посещения МФЦ и офисов регистратора – в режиме онлайн. При этом снятие обременения с недвижимости при погашении кредита также возможно онлайн.


Чтобы воспользоваться сервисом, клиенту необходимо иметь усиленную квалифицированную электронную подпись, либо получить ее в офисе банка. Остальные этапы, связанные с регистрацией, проводятся дистанционно.


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