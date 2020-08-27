Банк «Открытие» предложил рефинансирование ипотеки по ставке 4,7 % годовых

Банк «Открытие» расширил возможности заемщиков в рамках программы «Семейная ипотека». Теперь семьи с детьми могут не только приобрести жилье на льготных условиях, но и рефинансировать ранее оформленные кредиты по ставке 4,7 %.

Стать заемщиками по программе могут семьи, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родится второй или последующий ребенок. Получить кредит или рефинансировать ранее выданную ипотеку можно на покупку квартиры в новостройке непосредственно у застройщика (за исключением сельских поселений Дальневосточного федерального округа, где программа предусматривает также покупку жилья на вторичном рынке).





Жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей могут взять кредит на сумму до 12 млн руб. В других регионах страны максимальная сумма кредита составляет 6 млн рублей. Срок кредитования — до 30 лет, размер первоначального взноса — от 15 %.





Ознакомиться с более подробной информацией о программах ипотечного кредитования в банке «Открытие» можно на сайте.









Новости компаний.