Добрые новости
22 мая,
2020
Новости

Банк «Открытие» предложил клиентам малого и среднего бизнеса пакет услуг «Большие планы»

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Банк «Открытие» запустил пакет услуг «Большие планы» для клиентов малого и среднего бизнеса. Предложение специально разработано для предпринимателей, совершающих большое количество рублевых платежей.


Клиентам будет доступен бесплатный лимит переводов на счета физических лиц до 300 тысяч рублей и 30 бесплатных рублевых платежей в адрес юридических лиц. Также в пакет услуг включен бесплатный выпуск бизнес-карты для снятия и внесения наличных средств. Предприниматели смогут снимать денежные средства через кассу с низкой комиссией – от 1%.


Клиенты банка по желанию могут воспользоваться основными сервисами и услугами банка: платежами, переводами, операциями с наличными, выпуском и обслуживанием карт для бизнеса, онлайн-бухгалтерией и другими. Также клиентам доступен полный функционал интернет- и мобильного банка «Бизнес-Портал»: все онлайн-сервисы, включая оформление электронных справок и копий платежных поручений.


Дополнительно о пакете услуг «Большие планы».


Новости компаний

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.