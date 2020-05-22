Банк «Открытие» предложил клиентам малого и среднего бизнеса пакет услуг «Большие планы»

Банк «Открытие» запустил пакет услуг «Большие планы» для клиентов малого и среднего бизнеса. Предложение специально разработано для предпринимателей, совершающих большое количество рублевых платежей.







Клиентам будет доступен бесплатный лимит переводов на счета физических лиц до 300 тысяч рублей и 30 бесплатных рублевых платежей в адрес юридических лиц. Также в пакет услуг включен бесплатный выпуск бизнес-карты для снятия и внесения наличных средств. Предприниматели смогут снимать денежные средства через кассу с низкой комиссией – от 1%.





Клиенты банка по желанию могут воспользоваться основными сервисами и услугами банка: платежами, переводами, операциями с наличными, выпуском и обслуживанием карт для бизнеса, онлайн-бухгалтерией и другими. Также клиентам доступен полный функционал интернет- и мобильного банка «Бизнес-Портал»: все онлайн-сервисы, включая оформление электронных справок и копий платежных поручений.





Дополнительно о пакете услуг «Большие планы».





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