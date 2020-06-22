Банк «Открытие» предложил ипотеку по ставке 5,99 %

Банк «Открытие» снизил ставки по кредитам в рамках «Госпрограммы 2020». Теперь приобрести квартиру на первичном рынке в кредит можно по ставке 5,99 % годовых. Это одно из лучших предложений на российском рынке ипотечного кредитования.





Программа позволяет приобрести жилье у застройщика. Максимальная сумма кредита составляет 8 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, а также 3 млн руб. для остальных регионов России. Срок кредитования — до 30 лет, размер первоначального взноса — от 20 %.