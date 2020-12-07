Банк «Открытие» предлагает вклад «Зимний» по ставке 4,75%

Банк «Открытие» в преддверии новогодних праздников запустил новый сезонный вклад «Зимний» с повышенной процентной ставкой. Разместить средства на вкладе можно под 4,75% на срок 6 либо 12 месяцев. Открыть вклад можно в любом отделении банка на территории всей страны или не выходя из дома — в интернет-банке и мобильном приложении «Открытия».

Еще одним преимуществом новогоднего спецпредложения от «Открытия» является низкий входной порог: получить повышенную ставку можно при сумме вклада от 50 000 руб. Максимальный размер вклада —15 млн руб. Кроме того, «Открытие» предоставляет вкладчикам возможность самостоятельно выбрать способ выплаты процентов: в начале срока (в таком случае ставка составит 4,64 %), в конце (с максимальной ставкой) или ежемесячно (по ставке 4,7 %).





«Наше предложение будет интересно тем клиентам, которые в условиях снижающихся ставок хотят зафиксировать выгодные условия по своим сбережениям на будущий год. Учитывая размер минимальной суммы, воспользоваться такой возможностью сможет самый широкий круг клиентов вне зависимости от уровня дохода», – прокомментировал Александр Бородкин, начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса банка «Открытие».





«Открытие» — один из немногих банков, предоставляющих вкладчикам возможность самим решать, когда получать свои проценты, —добавила Мария Саенко, начальник управления развития страховых продуктов банка «Открытие». — Например, их можно забрать в момент открытия вклада и потратить на новогодние подарки для близких либо переложить в другие сберегательные или инвестиционные продукты. Возможность получить проценты в начале срока вклада мы предложили в августе этого года и видим большой интерес к этой услуге со стороны клиентов. Так, с августа по октябрь 2020 года ежемесячное размещение средств во вклады с выбором этой опции выросло почти в четыре раза».





С более подробной информацией о вкладе «Зимний» можно ознакомиться на сайте.