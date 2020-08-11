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11 августа,
2020
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Банк «Открытие» предлагает пакет «Мой ипотечный помощник» для заемщиков

ТВ2
ТВ2
26 минут назад

Банк «Открытие» совместно со страховой компанией «Росгосстрах» предложил новый комплексный продукт «Мой ипотечный помощник», который включает в себя пакет страховых услуг, а также набор полезных сервисов для покупателей недвижимости. Продукт можно оформить как в отделении банка, так и онлайн (специальную ссылку можно получить у сотрудника call - центра банка).

Банк «Открытие» предлагает пакет «Мой ипотечный помощник» для заемщиков

«Мой ипотечный помощник» доступен в трех версиях в зависимости от наполнения. Обязательной составляющей всех трех пакетов является страхование риска потери работы и утраты трудоспособности. В зависимости от пожеланий и финансовых возможностей клиента в пакет также могут входить юридическая поддержка сделки, оформление налогового вычета, помощь в приемке квартиры и даже уборка помещения перед заселением.


Срок действия продукта при покупке недвижимости на вторичном рынке составляет 1 год, на первичном – до ввода объекта недвижимости в эксплуатацию, но не более 2-х лет с момента приобретения. Стоимость пакетов составляет от 12500 рублей. Пакетное приобретение сервисов позволяет клиентам сэкономить не только время на поиск лучшего предложения на рынке, но и деньги за счет единовременной покупки комплекса услуг. Приобрести любой из пакетов можно как на этапе одобрения, так и на этапе выдачи кредита. Управлять доступными в рамках продукта сервисами можно по телефону через колл-центр или в личном кабинете онлайн.


«Мы предлагаем не только выгодные условия кредитования, но и полноценную, в том числе нефинансовую, сервисную поддержку ипотечным заемщикам, - говорит Мария Саенко, начальник управления развития страховых продуктов банка «Открытие». - С нашей помощью клиент может решить практически любые вопросы, связанные с приобретением недвижимости – от юридических до хозяйственных. А покупка всех услуг пакетом позволяет существенно сэкономить не только деньги, но и время на поиск подходящих поставщиков услуг».

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