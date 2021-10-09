Банк «Открытие» предлагает новый вклад с повышенными ставками для зарплатных клиентов и пенсионеров

Банк «Открытие» предлагает своим клиентам новый рублевый вклад «Надежный партнер». Его ставка на 0,2 процентных пункта выше, чем у стандартного вклада «Надежный».

Вклад «Надежный партнер» могут открыть клиенты, которые за последние три месяца получали заработную плату на банковскую карту по тарифу «Opencard Зарплатная», активировали ее или получали зачисления денег из Пенсионного фонда России по тарифу «Opencard», «Opencard Зарплатная» НПС «МИР».

При заключении договора клиент выбирает способ выплаты процентов единовременно за весь срок — в день размещения средств или в последний день действия вклада. Также возможна ежемесячная выплата процентов в число месяца, соответствующее дате открытия вклада.

Размер ставки по вкладу определяется в зависимости от способа выплаты процентов, выбранного клиентом. Максимальная ставка, которой могут воспользоваться клиенты банка, с выплатой процентов в конце срока составляет 6,70% годовых, с выплатой процентов ежемесячно — 6,33%, с выплатой процентов в начале срока — 5,95% (при размещении на срок 730 дней).

Минимальная сумма вклада — 50 тысяч рублей. Возможность пополнения или частичного снятия средств не предусмотрена. Вклад «Надежный партнер» можно оформить как в офисе, так и в удаленных каналах банка.

Более подробно ознакомиться с условиями по новому вкладу можно в отделениях или при обращении в контакт-центр банка.