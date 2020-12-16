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16 декабря,
2020
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Банк «Открытие» предлагает новые сервисы корпоративным клиентам

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

Банк «Открытие» сообщает, что расширил спектр услуг и улучшил условия обслуживания корпоративных клиентов. Так, банк внедрил решения Host-to-Host для прямого обмена электронными документами между бухгалтерскими системами и ERP-платформами крупных промышленных холдингов и банковской системой. Интеграционный шлюз Host-to-Host позволяет клиентам упростить операционные процессы взаимодействия с банком и выстроить оптимальные схемы расчетов — совершать банковские операции в собственной учетной системе и отправлять их в банк.

Банк «Открытие» предлагает новые сервисы корпоративным клиентам

Кроме того, более удобным для клиентов стал порядок списания комиссии по услугам дистанционного банковского обслуживания: при отсутствии расчетного счета клиент может оплатить услугу по выставленному счету. Добавлено уточнение по порядку оформления, выпуска, выдачи и сопровождения корпоративных банковских карт. Теперь клиенты банка могут установить индивидуальные лимиты по картам (как для новых, так и для ранее выпущенных карт), а также осуществлять смену ПИН-кода без визита в офис — по звонку в контакт-центр. По корпоративным картам с функцией самоинкассации добавлены новые назначения для внесения денежных средств на расчетные счета клиентов.

С подробной информацией о тарифах для корпоративных клиентов банка «Открытие» можно ознакомиться на сайте банка.

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