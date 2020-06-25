Банк «Открытие» предлагает кредит на покупку дома с участком

Сумма кредита составляет до 15 млн руб. для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, а также ряда городов Московской области — Химок, Одинцова, Мытищ, Красногорска, Королева, Люберец, Балашихи, Раменского и Жуковского. Жители других регионов страны могут взять кредит на сумму до 5 млн руб. Первоначальный взнос в рамках программы – от 30%, срок кредитования – до 30 лет, ставка – от 8,9%.





Оформить ипотечный кредит на покупку дома можно в дистанционных каналах без риска для своего здоровья. Подать заявку, предоставить все необходимые документы, получить кредитное решение и вести переговоры с банком можно полностью онлайн.





«Мы рады помочь нашим клиентам воплотить в жизнь мечту о собственном доме. Спрос на загородную недвижимость значительно вырос в период самоизоляции и не ослабевает после снятия ограничений. Новая программа актуальна для всех, кто ценит индивидуальность и стремится к чему-то принципиально иному, чем стандартное многоквартирное жилье. Таким людям мы предлагаем кредитование на привлекательных условиях и удобный сервис, который позволяет оформить ипотеку, не выходя из дома», - отметила заместитель директора департамента кредитного бизнеса банка «Открытие» Нина Крючкова.





Новости компаний