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25 июня,
2020
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Банк «Открытие» предлагает кредит на покупку дома с участком

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Банк «Открытие» запустил новую программу ипотечного кредитования «Жилой дом». Программа позволяет приобрести дома с земельным участком на вторичном рынке недвижимости.

Банк «Открытие» предлагает кредит на покупку дома с участком

Сумма кредита составляет до 15 млн руб. для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, а также ряда городов Московской области — Химок, Одинцова, Мытищ, Красногорска, Королева, Люберец, Балашихи, Раменского и Жуковского. Жители других регионов страны могут взять кредит на сумму до 5 млн руб. Первоначальный взнос в рамках программы – от 30%, срок кредитования – до 30 лет, ставка – от 8,9%.


Оформить ипотечный кредит на покупку дома можно в дистанционных каналах без риска для своего здоровья. Подать заявку, предоставить все необходимые документы, получить кредитное решение и вести переговоры с банком можно полностью онлайн.


«Мы рады помочь нашим клиентам воплотить в жизнь мечту о собственном доме. Спрос на загородную недвижимость значительно вырос в период самоизоляции и не ослабевает после снятия ограничений. Новая программа актуальна для всех, кто ценит индивидуальность и стремится к чему-то принципиально иному, чем стандартное многоквартирное жилье. Таким людям мы предлагаем кредитование на привлекательных условиях и удобный сервис, который позволяет оформить ипотеку, не выходя из дома», - отметила заместитель директора департамента кредитного бизнеса банка «Открытие» Нина Крючкова.


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