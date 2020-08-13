Банк «Открытие» предлагает ипотеку с первоначальным взносом 10%

Банк «Открытие» снизил размер первоначального взноса по наиболее востребованным ипотечным продуктам.



Размер первоначального взноса по программам с господдержкой «Семейная ипотека» и «Дальневосточная ипотека» снижен до 15%. Напомним, что с 5 августа 2020 г. аналогичные условия действуют и для «Госпрограммы 2020». Что касается основных ипотечных продуктов, предусматривающих покупку квартиры как на первичном, так и на вторичном рынках, то для действующих клиентов, получающих заработную плату на карты «Открытия», минимальный размер первоначального взноса составляет всего лишь 10%.

