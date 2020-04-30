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30 апреля,
2020
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Банк «Открытие» предлагает ипотеку под 4,7% для семей с детьми

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Банк «Открытие» начинает прием заявок по программе «Семейная ипотека», которая позволяет семьям с детьми приобрести жилье по ставке 4,7%. Разницу между ставкой 4,7% и ставкой банка субсидирует государство. Получить кредит на льготных условиях могут семьи, в которых с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года родится второй или последующий ребенок.


В рамках программы можно приобрести квартиру в новостройке непосредственно у застройщика (за исключением сельских поселений Дальневосточного федерального округа, где программа предусматривает также покупку жилья на вторичном рынке).


Жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей могут взять кредит на сумму до 12 млн руб. В других регионах страны максимальная сумма кредита составляет 6 млн рублей. Срок кредитования – до 30 лет, размер первоначального взноса – от 20% с учетом материнского капитала.


«Мы рады принять участие в программе и оказать поддержку тем заемщикам, которые в ней особенно остро нуждаются в сегодняшних непростых условиях. Программа позволит осуществить свою мечту о комфортном  и просторном жилье многим российским семьям», — отметил Михаил Чамров, директор департамента кредитного бизнеса банка «Открытие» .


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