Банк «Открытие» повысил ставки по сберегательным продуктам

Банк «Открытие» повысил ставки по наиболее популярным вкладам «Надежный Промо», «Надежный», «Открытый» и «Основной доход». Теперь размер максимальной ставки в «Открытии» – 6 % годовых по вкладу «Надежный промо»*.





Ставки по продуктам «Надежный», «Открытый» и «Основной доход» увеличены на сроках 181 и 367 дней и составляют максимально 5,8 %. Для премиальных клиентов по вкладу «Надежный» на указанных сроках будет действовать дополнительная надбавка к ставке в размере 0,2ПП.





Повышение ставок коснулось не только вкладов, но и накопительных счетов. Ставка по счету «Моя копилка» тоже увеличена до 5,5 % годовых для всех категорий клиентов, кроме премиальных. Для них также будет действовать надбавка 0,2ПП, и ставка, таким образом, будет повышена до 5,7 % годовых.





*Ставки даны с учетом капитализации процентов





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