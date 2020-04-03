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03 апреля,
2020
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Банк «Открытие» повысил ставки по сберегательным продуктам

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Банк «Открытие» повысил ставки по наиболее популярным вкладам «Надежный Промо», «Надежный», «Открытый» и «Основной доход». Теперь размер максимальной ставки в «Открытии» – 6 % годовых по вкладу «Надежный промо»*.


Ставки по продуктам «Надежный», «Открытый» и «Основной доход» увеличены на сроках 181 и 367 дней и составляют максимально 5,8 %. Для премиальных клиентов по вкладу «Надежный» на указанных сроках будет действовать дополнительная надбавка к ставке в размере 0,2ПП.


Повышение ставок коснулось не только вкладов, но и накопительных счетов. Ставка по счету «Моя копилка» тоже увеличена до 5,5 % годовых для всех категорий клиентов, кроме премиальных. Для них также будет действовать надбавка 0,2ПП, и ставка, таким образом, будет повышена до 5,7 % годовых.


*Ставки даны с учетом капитализации процентов


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