Банк «Открытие» повышает лимиты на снятие наличных

«Открытие» увеличивает лимиты снятия наличных по всей линейке карточных продуктов. Теперь клиенты банка могут ежемесячно снимать с карт до 1,2 млн рублей, а при наличии премиального статуса – до 4 млн рублей. Дневной лимит снятия составит 300 тыс. рублей и 1,5 млн рублей соответственно. Лимит для клиентов со статусом Private/Light Private – 2,5 млн рублей в день.

Указанные лимиты распространяются на дебетовые, кредитные и зарплатные карты любых платежных систем и категорий. Они действуют не только на снятие наличных, но и на прочие расходные операции по картам: переводы на карты сторонних банков, брокерские операции, сделки по финансированию и др.



