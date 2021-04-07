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07 апреля,
2021
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Банк «Открытие» повышает лимиты на снятие наличных

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

«Открытие» увеличивает лимиты снятия наличных по всей линейке карточных продуктов. Теперь клиенты банка могут ежемесячно снимать с карт до 1,2 млн рублей, а при наличии премиального статуса – до 4 млн рублей. Дневной лимит снятия составит 300 тыс. рублей и 1,5 млн рублей соответственно. Лимит для клиентов со статусом Private/Light Private – 2,5 млн рублей в день.

Банк «Открытие» повышает лимиты на снятие наличных

Указанные лимиты распространяются на дебетовые, кредитные и зарплатные карты любых платежных систем и категорий. Они действуют не только на снятие наличных, но и на прочие расходные операции по картам: переводы на карты сторонних банков, брокерские операции, сделки по финансированию и др.


При этом по переводам на карты сторонних банков для премиум- и Private-клиентов будут действовать отдельные лимиты: 600 тыс. рублей в день и 1,5 млн рублей в месяц. Подробная информация – в разделе «тарифы».

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