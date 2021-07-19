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Главная Новости Банк «Открытие» повышает ставки по всем рублевым вкладам
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Банк «Открытие» повышает ставки по всем рублевым вкладам

ТВ2
ТВ2 ТВ2
9 часов назад

С 16 июля банк «Открытие» повышает максимальные ставки по всей линейке рублевых вкладов. Повышение составит до 0,7 процентных пункта.

Теперь максимальная доходность в линейке депозитов для физических лиц достигает 6% годовых по вкладу «Надежный» при получении процентов в конце срока. Также увеличены процентные ставки по вкладам «Открытый», «Активное пополнение», «Свободное управление» и «Основной доход». Для всех вкладов применима дополнительная надбавка к процентной ставке в размере 0,2 процентных пункта для премиальных клиентов.

При оформлении любого вклада клиенту бесплатно предоставляется карта платежных систем Visa, Mastercard или МИР. Минимальная сумма для открытия вклада — 50 тысяч рублей. При достижении суммарного остатка на всех счетах в группе «Открытие» (карточных, накопительных, инвестиционных и депозитов) более 500 тысяч рублей клиенту автоматически подключается статус «Плюс» с дополнительными привилегиями.

Все вклады можно открыть как в офисе, так и в удаленных каналах банка. А более подробно ознакомиться с условиями по вкладам и накопительным счетам можно в разделе «Тарифы и документы» на сайте банка.

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