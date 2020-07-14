Банк «Открытие» поддержит программу по развитию женского предпринимательства

Банк «Открытие», АО «Корпорация МСП», «ОПОРА РОССИИ» и благотворительный фонд Amway «В ответе за будущее» подписали бессрочное соглашение о сотрудничестве в рамках реализации совместной федеральной образовательной программы по развитию женского предпринимательства «Мама-предприниматель».





Программа «Мама-предприниматель» направлена на обучение женщин в декрете и матерей несовершеннолетних детей основам ведения бизнеса. Мамы, которые хотят открыть свое дело, смогут бесплатно пройти тренинг и получить необходимые знания в области менеджмента, финансов и маркетинга. Чтобы пройти отбор и стать участницей программы, нужно заполнить анкету и описать свой будущий бизнес-проект. На пятидневный интенсив приглашаются до 35 женщин в каждом регионе. Кроме базовых знаний, необходимых для ведения предпринимательской деятельности, каждая их них получает возможность выиграть грант в размере 100 000 рублей на реализацию своей бизнес-идеи.





Программа «Мама-предприниматель» включена Минэкономразвития России в перечень программ, реализуемых в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».





В этом году программа «Мама-предприниматель» будет реализована более чем в 60 регионах России. В Архангельской и Самарской областях мероприятие пройдет в двухэтапном формате: сначала будут организованы тренинги в нескольких городах одного региона, а затем победительницы из каждого города выйдут в общерегиональный финал конкурса бизнес-проектов.





В отдельных субъектах Российской Федерации планируется проведение дополнительного тренинга по программе «Мама-предприниматель» для многодетных и приемных матерей, а также мам детей с ограниченными возможностями. Такой формат уже был успешно реализован в Москве в 2019 году.





За несколько лет в проекте приняли участие более 4500 женщин по всей России. По результатам оценки программы, более 30 % выпускниц регистрируют и успешно развивают свой бизнес.





Узнать подробности и подать заявку на участие в программе можно на официальном сайте.