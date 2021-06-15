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Главная Новости Банк «Открытие» подарит клиентам – предпринимателям 25 тысяч рублей призового кэшбэка
Новости

Банк «Открытие» подарит клиентам – предпринимателям 25 тысяч рублей призового кэшбэка

ТВ2
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4 часа назад

Банк «Открытие» и Visa запустили для клиентов – юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей акцию «Карта больше, чем офис», которая продлится до 31 августа. В рамках акции участники смогут получить призовой кэшбэк в размере 25 тысяч рублей в месяц.

В акции могут принять участие все виртуальные бизнес-карты Digital Business Card (DBC), выпущенные в период ее проведения. Для получения призового кэшбэка клиенты во время действия акции должны провести операции по безналичной оплате товаров и услуг на общую сумму не менее 15 тысяч рублей и переводы по номеру карты на общую сумму от 5 тысяч рублей.

Кэшбэк в 25 тысяч рублей можно получить три раза – за каждый календарный месяц во время действия акции.

Подробнее об акции и бизнес-картах можно узнать на сайте банка.

 

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