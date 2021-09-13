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Банк «Открытие» начнет нанимать менеджеров с помощью виртуальной стажировки

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В банке «Открытие» стартует первый на российском финансовом рынке проект виртуальной стажировки для кандидатов на позицию менеджера розничного бизнеса. Стажировка проводится на онлайн-площадке всероссийского оператора по работе с молодыми талантами «Преактум».

Виртуальная стажировка — это новый инструмент привлечения и отбора соискателей, который объединяет знакомство с компанией, тестовые задания, обучение и сбор данных о кандидате. Цель проекта — повышение качества соискателей на вакансии за счет выполнения заданий и отсева немотивированных кандидатов, улучшение адаптивности новичков в первые месяцы работы благодаря погружению в реальную работу менеджеров. Кроме того, проект призван снизить текучесть кадров в первые три месяца работы и укрепить имидж банка «Открытие» как передового работодателя в России, который использует продвинутые инструменты найма персонала.

Виртуальная стажировка, кроме приветственного промо-ролика, будет состоять из двух учебных модулей. Первый касается специфики продаж: знание продуктов, звонки клиентам, обработка входящего потока, конкретные продажи. Тема второго — клиентский сервис, его влияние на продажи, а также принципы работы с конфликтными клиентами. Кандидатам будут предложены тесты и мини-задания для погружения в специфику реальной работы и проверки практических навыков.

При первичном интервью с каждым кандидатом рекрутер предлагает пройти виртуальную стажировку и в случае согласия направляет ему специальную ссылку. Или можно сделать это самостоятельно, увидев ссылку в тексте вакансии, либо на других площадках. Рекрутер получает уведомление о новом кандидате, прошедшем виртуальную стажировку, связывается с ним и запускает процесс оценки его профессиональных качеств. 

Виртуальная стажировка для кандидата на этапе пилота будет рекомендательной. Итоги проекта будут подведены в конце октября. Пройти стажировку можно по ссылке.

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