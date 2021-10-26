Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Поиск по сайту
Что ищем?
Искать
Еще
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
Еще
Экспедиция ТВ2
Поддержать
  1. Главная
  2. Новости
  3. Банк «Открытие» начинает прием заявок по госпрограмме поддержки малого и среднего бизнеса
Новости

Банк «Открытие» начинает прием заявок по госпрограмме поддержки малого и среднего бизнеса

ТВ2 ТВ2

С 26 октября банк «Открытие» запускает предварительный прием заявок по возобновляемой правительством России программе поддержки малого и среднего бизнеса ФОТ 3.0. По этой программе с ноября по декабрь 2021 года предприниматели смогут получить льготный кредит по ставке 3% годовых.

Программа доступна для предпринимателей и юридических лиц из пострадавших отраслей в соответствии со списком, утвержденным российским правительством. Речь идет о компаниях, ранее получивших поддержку по государственной программе 696 (ФОТ 2.0) или включенных в реестр субъектов малого и среднего бизнеса после 1 июля 2020 года. Заявку на получение кредита в банке «Открытие» могут подать клиенты любого российского банка.

Cумма льготного кредита рассчитывается исходя из МРОТ и численности сотрудников предприятия. Причем первые полгода действия кредита заемщики освобождаются от уплаты процентов и основного долга.

Кредитные средства по возобновляемой программе ФОТ 3.0 можно использовать на финансирование любых расходов, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, включая выплату заработной платы работникам и платежи по действующим кредитным договорам.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.