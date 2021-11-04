Банк «Открытие» начал выдавать электронные закладные на покупку недвижимости

Банк «Открытие» совместно с экосистемой недвижимости «Метр квадратный» оформил первые электронные закладные клиентам при покупке готовых объектов недвижимости. Сервис запущен при методологической поддержке ДОМ.РФ и Росреестра. Его задача — сократить время оформления ипотеки и перевести сделку в цифровой формат без необходимости посещения офисов регистрирующего органа и МФЦ.

«Ипотека остается одним из самых востребованных банковских продуктов, но и самым сложным с точки зрения клиента. Банк «Открытие» стремится к полной цифровизации ипотеки и упрощению клиентского пути. Поэтому мы рады предложить своим клиентам возможность оформления электронных закладных. Этот сервис сделает получение ипотечного кредита быстрее, проще и удобнее для заемщика», - говорит Нина Крючкова, вице-президент банка «Открытие».

На первом этапе проект запущен в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Уфе, Ростове-на-Дону и Ханты-Мансийском автономном округе. Более 100 электронных закладных уже зарегистрированы и прошли депозитарный учет.

«Рынок жилищного кредитования бурно развивается. На наших глазах ипотека становится одной из главных площадок для разработки, внедрения и активного использования передовых цифровых технологий. Развитие и масштабирование электронных закладных занимает особое место в этом процессе, позволяет ускорить оформление ипотеки, а вместе с ней и секьюритизацию, отвечает интересам заемщиков и банков», - отметил управляющий директор ДОМ.РФ Николай Козак.

В рамках ипотечной сделки банк «Открытие» формирует для клиента необходимый пакет документов, который теперь будет включать и закладную в цифровом виде. Документы подписываются цифровой подписью участников сделки. После этого банк направляет их в Росреестр, который регистрирует ипотеку и выпускает электронную закладную.

«Росреестр в интересах граждан усиливает цифровое взаимодействие с кредитными организациями и оказывает поддержку профессиональному сообществу. Работа с бизнесом стимулирует развитие рынка электронной ипотеки, все больше банков начинают выпускать электронные закладные. Переход в «электронику» позволяет сделать процесс осуществления сделок с недвижимостью удобным», - сообщила заместитель руководителя Росреестра Елена Мартынова.

На финальном этапе для учета и хранения закладная передается в депозитарий. После погашения ипотечного кредита банк без участия клиента снимет обременение с залога, после чего клиент сможет свободно распоряжаться недвижимостью.

«Сервис электронных закладных на платформе М2 был реализован в июне этого года. Использование сервиса упрощает процесс оформления и погашения ипотечного кредита для заемщика. Нашим партнерам эта технология помогает формировать такой сложный документ, как закладная в электронном формате и в приемлемые для бизнеса сроки. Для этого мы используем шаблонные значения, актуальные для банков-партнеров, а также в ряде случаев функцию распознавания кредитных договоров, которая позволяет заполнять большинство полей электронной закладной автоматически» - комментирует Вячеслав Дусалеев, генеральный директор экосистемы недвижимости «Метр квадратный» (проект группы ВТБ).

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