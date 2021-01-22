Банк «Открытие» на треть увеличил розничный кредитный портфель в 2020 году

Банк «Открытие» объявил о значительном росте бизнеса розничного кредитования по итогам 2020 года. Так, кредитный портфель в розничном сегменте за год увеличился на 34% до 457,1 млрд руб. Выдачи кредитов физическим лицам выросли более чем на 20% до 282,9 млрд руб.

Наиболее быстрыми темпами в 2020 году прирастало ипотечное кредитование. Так, по итогам 12 месяцев выдачи ипотеки выросли более чем в полтора раза до 145,3 млрд руб.; ипотечный портфель увеличился почти на 50% до 242,9 млрд руб.





Из-за пандемии и падения потребительского спроса во втором квартале 2020 года в результате карантинных мер выдачи кредитов наличными остались фактически на уровнях 2019 года — 137,6 млрд руб. Портфель беззалоговых кредитов увеличился на 21,5% до 196,9 млрд руб. Портфель кредитных карт увеличился на 8% до 16,4 млрд руб.