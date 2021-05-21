Банк «Открытие» на 30% снизил стоимость экспресс-гарантий для предпринимателей

До 30 июня 2021 года клиенты банка из сегмента малого и среднего бизнеса могут оформить онлайн любую банковскую гарантию по сниженным тарифам.







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