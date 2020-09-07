Банк «Открытие» и Ozon предложили онлайн-сервис кредитования малого и среднего бизнеса
Банк «Открытие» и крупнейший мультикатегорийный онлайн-ритейлер Ozon предложили дополнительную поддержку предприятиям малого и среднего бизнеса — сервис экспресс-кредитования продавцов маркетплейса на специальных условиях. Банк предоставляет предпринимателям кредит с процентной ставкой от 9,5%, который можно получить под залог товара в обороте.
Оформить и получить экспресс-кредит от банка «Открытие» и Ozon можно в режиме онлайн. Для этого предпринимателю необходимо подать заявку через личный кабинет на портале для продавцов Ozon.
Деньги перечисляются на расчетный счет продавца в течение нескольких часов. Комиссия за выдачу и сопровождение кредита отсутствует. После одобрения кредит автоматически отобразится у клиентов «Открытия» в интернет-банке. В случае отсутствия счета в банке «Открытие» продавец может открыть его онлайн из любой точки России.
«Партнерская программа с Ozon позволит предпринимателям быстро получить средства на выгодных условиях, чтобы оперативно реализовать свой товар через один из самых популярных интернет-магазинов страны», — прокомментировала директор департамента кредитных продуктов и технологий для малого и среднего бизнеса банка «Открытие» Елена Куроптева.
Продавцы онлайн-ритейлера Ozon могут получить кредит на сумму до 10 млн рублей на срок до двух лет с процентной ставкой от 9,5%. Кредитные средства можно получить под залог товара в обороте, находящегося на складах Ozon — это повышает вероятность одобрения кредита банком и позволяет партнерам компании снизить собственные финансовые риски.
«В период пандемии коронавируса маркетплейс Ozon помог многим предпринимателям сохранить бизнес за счет переориентации продаж в онлайн-канал. К концу 2 квартала на площадке было 13 тыс. активных продавцов, сегодня их ещё больше и многим необходимы инвестиции в рост и развитие продаж, — говорит вице-президент по цифровым финансовым сервисам в Ozon Ваэ Овасапян. — Предприниматели используют займы для поддержания товарных запасов, развития продуктовой линейки, масштабирования бизнеса. По статистике, после использования займа оборот наших партнеров растет примерно на треть. Конечно, появление в числе наших финансовых партнеров банка из топ-10 — это еще больше возможностей для наших партнеров».
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