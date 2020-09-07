Банк «Открытие» и Ozon предложили онлайн-сервис кредитования малого и среднего бизнеса

Банк «Открытие» и крупнейший мультикатегорийный онлайн-ритейлер Ozon предложили дополнительную поддержку предприятиям малого и среднего бизнеса — сервис экспресс-кредитования продавцов маркетплейса на специальных условиях. Банк предоставляет предпринимателям кредит с процентной ставкой от 9,5%, который можно получить под залог товара в обороте.

Оформить и получить экспресс-кредит от банка «Открытие» и Ozon можно в режиме онлайн. Для этого предпринимателю необходимо подать заявку через личный кабинет на портале для продавцов Ozon.







Деньги перечисляются на расчетный счет продавца в течение нескольких часов. Комиссия за выдачу и сопровождение кредита отсутствует. После одобрения кредит автоматически отобразится у клиентов «Открытия» в интернет-банке. В случае отсутствия счета в банке «Открытие» продавец может открыть его онлайн из любой точки России.

