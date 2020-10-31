Банк «Открытие» достиг рекордных показателей в розничном кредитовании

Банк «Открытие» обновил рекорды в розничном кредитовании в III квартале 2020 года. По итогам девяти месяцев кредитный портфель физических лиц составил 420,6 миллиардов рублей. Это на 25% больше, чем размер портфеля по состоянию на 1 января 2020 года, и почти на 60% выше показателей за аналогичный период прошлого года.





Выдачи розничных кредитов по итогам III квартала 2020 года выросли до 82,8 миллиардов рублей, что на 136% превышает результаты II квартала и на 37% — объем выдач за аналогичный период предыдущего года.

