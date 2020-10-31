Банк «Открытие» достиг рекордных показателей в розничном кредитовании

Банк «Открытие» обновил рекорды в розничном кредитовании в III квартале 2020 года. По итогам девяти месяцев кредитный портфель физических лиц составил 420,6 миллиардов рублей. Это на 25% больше, чем размер портфеля по состоянию на 1 января 2020 года, и почти на 60% выше показателей за аналогичный период прошлого года.
Выдачи розничных кредитов по итогам III квартала 2020 года выросли до 82,8 миллиардов рублей, что на 136% превышает результаты II квартала и на 37% — объем выдач за аналогичный период предыдущего года.
Наиболее значимый рост в 2020 году показала ипотека. Портфель ипотечных кредитов «Открытия» с начала года прирос более чем на треть до 214,4 миллиардов рублей, по сравнению с III кварталом прошлого года рост составил 74%. Выдачи ипотеки показали еще более впечатляющую динамику. В III квартале 2020 года объем выдач составил 40,3 миллиардов рублей, что почти вдвое больше аналогичных показателей за прошлый год и на 143% выше результата II квартала.
Портфель беззалоговых кредитов в III квартале с начала года вырос на 20% до 188,8 миллиардов рублей (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил более 50%). Объем выдач кредитов наличными увеличился более чем в два раза. По сравнению с прошлым годом рост составил 9,3%. Выдачи кредитных карт по итогам девяти месяцев также выросли более чем на треть за год, превысив 51 300 штук.
— Третий квартал текущего года стал рекордным для российского розничного кредитования , — отметил Михаил Чамров, директор департамента кредитного бизнеса банка «Открытие». — Низкие ставки, программы господдержки по ипотеке и активная работа самих банков, в первую очередь цифровизация и работа над качеством клиентского сервиса, стали причиной взрывного спроса населения на кредиты. Наш банк стал активным участником этих процессов – мы также обновили свои абсолютные рекорды как по портфелю, так и по выдачам.