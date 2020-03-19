Банк «Открытие» дарит скидку на такси держателям премиальных карт

Банк «Открытие» в условиях угрозы коронавируса дарит скидку на такси держателям премиальных карт, сообщает пресс-служба компании.







Так банк «Открытие» в партнерстве с международной платежной системой Visa дарит своим клиентам скидку 30% на услуги сервиса по заказу такси Gett. Предложение действует для держателей карт «Открытия» Visa Signature со статусом Премиум или Light Премиум.





Воспользоваться спецпредложением в Gett можно для поездок (в том числе в/из аэропортов) в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Сочи, Краснодаре и Новосибирске. Для этого необходимо добавить карту Visa Signature для оплаты в приложении Gett, выбрать тариф Business или выше – и скидка будет учтена в счете за поездку.





Акция действует с 17.03.2020 до 30.09.2020.





Также банк и Mastercard предлагают скидку 30% на услуги сервиса Ultima Яндекс.Такси. Привилегия доступна держателям премиальных карт «Открытия» World Mastercard Black Edition со статусом Премиум или Light Премиум.





Чтобы получить скидку, необходимо добавить премиальную карту Mastercard как основной способ оплаты в приложении Яндекс.Такси, при заказе машины выбрать классы Business, Premier, Elite или Cruise – и скидка будет рассчитана автоматически.







Подписчикам Яндекс.Плюс доступны дополнительные преимущества – на указанных выше классах, персональная скидка увеличивается до 37%. Сервис доступен клиентам банка в Москве, Санкт-Петербурге и областях, а также в Сочи, Казани, Екатеринбурге, Челябинске, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Красноярске.





Акция действует с 16.03.2020 до 16.06.2020.





Партнерский материал